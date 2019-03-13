Тухель — о словах Переса: все хотят видеть Неймара и Мбаппе в своей команде

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал слова президента мадридского «Реала» Флорентино Переса о нападающих Неймаре и Килиане Мбаппе. Напомним, на пресс-конференции по случаю назначения Зинедина Зидана на пост главного тренера «Реала» Перес отметил, что хотел бы видеть в команде обоих форвардов французского клуба.



«Это нормально, потому что все хотят, чтобы Неймар, Мбаппе, Верратти или Маркиньос были в их команде. Мне не стоит говорить об этом. Неймар и Мбаппе — отличные футболисты, но они игроки нашей команды, и это самое главное», — приводит слова Тухеля Goal.com.



Мбаппе играет за «Пари Сен-Жермен» с 2017 года. Неймар перешёл в стан парижской команды из «Барселоны» в 2017 году, однако в данный момент не выступает из-за травмы.

Перес: Неймар или Мбаппе? Оба