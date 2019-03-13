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Пахноцкая: назначение Нагорных в «Локомотив» — не в юрисдикции РУСАДА

Пахноцкая: назначение Нагорных в «Локомотив» — не в юрисдикции РУСАДА
Футбол / РПЛ

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая пояснила позицию организации по включению в состав совета директоров московского «Локомотива» бывшего замминистра спорта РФ Юрия Нагорных. По словам Пахноцкой, эта ситуация не входит в юрисдикцию РУСАДА.

«Все факты, упомянутые или вытекающие из докладов международных экспертов и комиссий, работающих по кризисной ситуации в России, переданы в международные федерации для проверки и проведения каких-либо дальнейших расследований. Это общепринятая позиция, здесь не может инициативно выступать какая-то международная организация или антидопинговое агентство. Есть решение, что эти дела передаются в международные спортивные федерации.

РУСАДА со своей стороны всегда открыто к сотрудничеству, в том числе по расследованиям антидопинговых правил не только спортсменами, но и персоналом в самом широком смысле этого слова. Но если это дело под юрисдикцию агентства не подпадает, то для этого мы должны получить какое-то конкретное предложение. Данный конкретный случай является предметом рассмотрения FIFA», — цитирует Пахноцкую телеканал «360».

Ранее немецкий журналист канала ARD Хайо Зеппельт опубликовал письмо информатора Виталия Степанова на имя президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейга Риди. В письме Степанов выражает обеспококенность в связи с назначением Нагорных на руководящую должность. Также информатор задаётся вопросом, как в такой ситуации должно было поступить РУСАДА.

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