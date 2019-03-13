Ломбардо стал ассистентом Манчини в сборной Италии

В тренерский штаб сборной Италии вошёл бывший игрок национальной команды Аттилио Ломбардо, сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии.



Ломбардо станет ассистентом главного тренера сборной Италии Роберто Манчини. Ранее 53-летний специалист работал ассистентом Манчини в «Манчестер Сити» и «Галатасарае», а также помогал Роберто Ди Маттео в «Шальке-04». Последним место работы Ломбардо был «Торино», где он входил в тренерский штаб Синиши Михайловича.



Ломбардо провёл 19 матчей за сборную Италии как игрок и отметился 3 голами. Кроме того, он был одноклубником Манчини в «Сампдории».

Напомним, 23 марта сборная Италии проведёт первый матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Финляндией. 26 марта итальянская команда сыграет со сборной Лихтенштейна.