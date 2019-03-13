Дриусси: результат первого матча с «Вильярреалом» — последствия ошибок «Зенита»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом». Напомним, первая встреча, в Санкт-Петербурге, завершилась победой испанской команды со счётом 3:1.

«Конечно, нужно побеждать и забивать. Мы приехали с целью, чтобы пройти в следующую стадию. Как показал вчерашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов „Ювентус“ — „Атлетико“, в Европе нет победителей по первой игре. Важно выходить с менталитетом победителя и с полной самоотдачей и концентрацией.



В первом матче результат — последствия наших ошибок. „Вильярреал“ отлично обороняется – нам нужно качественно прессинговать», — передаёт слова Дриусси корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.