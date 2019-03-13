Гуллит: Роналду войдёт в историю как величайший футболист мира

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит заявил, что считает форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду величайшим футболистом в истории. Столь высокую оценку португальцу Гуллит дал во время послематчевого комментария ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Атлетико». Роналду оформил хет-трик, а «Ювентус» вышел в следующий раунд, несмотря на поражение в первом матче со счётом 0:2.

«Роналду является величайшим футболистом в истории. Он побеждал и в составе сборной, выигрывая чемпионат Европы. Роналду выигрывал титулы с разными клубами, со всеми клубами, за которые играл. Он успешно играл в трёх различных странах.

А сколько у него «Золотых мячей»?

Месси не смог добиться аналогичных успехов со сборной Аргентины, хотя и был близок к этому. Безусловно, Месси входит в число величайших футболистов в истории, но ему не хватает таких побед. Вишенка на торте Роналду – успех в трёх различных странах.

Все очень уважают Роналду за профессионализм, стремление прогрессировать. Даже сейчас он хочет быть ещё сильнее», — сказал Гуллит в эфире beIN Sports.