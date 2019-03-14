«Реал» и «Бавария» вместе не вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые за 11 лет

Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» не сумели преодолеть стадию 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.



Испанская команда уступила в двухматчевом противостоянии «Аяксу». В первой встрече, прошедшей в Амстердаме, «сливочные» добыли победу со счётом 2:1, однако в Мадриде проиграли со счётом 1:4 и вылетели из турнира.



В свою очередь немецкий клуб по итогам двух матчей оказался слабее «Ливерпуля». В первой игре, состоявшейся в Ливерпуле, команды не выявили победителя, однако в ответной встрече в Мюнхене мерсисайдцы выиграли со счётом 3:1 и вышли в четвертьфинал.



В последний раз «Реал» и «Бавария» одновременно не выходили в 1/4 финала Лиги чемпионов 11 лет назад – в сезоне-2007/08. Тогда «сливочные» на стадии 1/8 финала дважды уступили «Роме» со счётом 1:2, а «Бавария» участвовала в розыгрыше Кубка УЕФА.

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