Мендьета: не надо списывать со счетов «Краснодар», любой команде тяжело в России

Бывший полузащитник «Валенсии» Гаиска Мендьета поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между испанским клубом и «Краснодаром», который состоится 14 марта. В домашнем матче «Валенсия» победила со счетом 2:1.



«Не надо списывать со счетов «Краснодар», в футболе возможно всё. «Валенсия» сейчас выглядит неплохо, и это серьёзный соперник. Однако любой команде очень тяжело играть в России», — цитируют Мендьету «Известия».

В качестве главного арбитра сегодня команды на поле выведет 40-летний Энтони Тэйлор. Помогать Энтони Тэйлору будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн, а также дополнительные ассистенты Стюарт Атвелл и Мартин Аткинсон. Резервный судья – Ли Беттс. Судейский наблюдатель УЕФА – Роберт Седлачек (Австрия).