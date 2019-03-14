Сёмин: РПЛ нужно учитывать еврокубки, тяжело играть через два дня на третий

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о составлении календаря чемпионата России для клубов, участвующих в еврокубковых турнирах.



«Я, конечно, в большей степени болею за «Локомотив», но так же и за российский футбол. Нашему футболу нужны очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Мы должны учитывать в календаре участие команд в международных матчах, потому что календарь складывается тяжело, игры через два дня на третий. Когда мы играли в Лиге чемпионов, у нас был ещё более тяжёлый календарь.



Каждый раз у нас есть проблема с переносом матчей перед сбором национальной команды. Когда ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА, у них было много хороших переносов в интересах русского футбола. Поможет ли нам то, что «Краснодару» не перенесли матч? Нам поможет только своя игра и настрой. На чужую помощь мы не рассчитываем», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Сёмин: «Краснодар»? Соперники у нас всё время серьёзные, простых не бывает