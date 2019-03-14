Сёмин: «Краснодар»? Соперники у нас всё время серьёзные, простых не бывает

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о подготовке к матчу 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», а также оценил вероятность участия в игре нападающего Фёдора Смолова.



«Соперники у нас всё время серьёзные, простых не бывает. Готовимся к матчу в обычном режиме. Хорошо, что на нашей базе поле в отличном состоянии. Сегодня «Краснодар» играет в Лиге Европы, получим дополнительную информацию по ним. Они играют в интересный футбол, находятся в отличных физических кондициях.



Мы знаем «Краснодар» так же хорошо, как и они нас, никаких неожиданностей быть не может, только если травмы. В эти выходные будут два матча, которые определяют турнирную таблицу, они будут полностью соответствовать своему уровню.



В будущем хочу видеть только тот «Локомотив», который зарабатывает три очка в каждом матче. Что касается Фёдора Смолова, он отлично тренируется, хорошо провёл матч с «Анжи» и был результативен, что и требуется от нападающего. После этого матча у него много шансов выйти в основе», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

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