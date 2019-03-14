«Вильярреал» — «Зенит»: онлайн-трансляция начнётся 14 марта в 23:00

Сегодня, 14 марта, в Вильярреале на стадионе «Керамика» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соарешем Диашем. Помогать ему будут ассистенты Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери – Бруну Родригиш.



Первый матч команд, состоявшийся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 7 марта, завершился победой испанского клуба со счётом 3:1.



«Зениту» на групповом этапе Лиги Европы противостояли «Славия», «Бордо» и «Копенгаген». Российская команда заняла первое место в квартете, после чего в 1/16 финала одолела «Фенербахче». «Вильярреал» финишировал первым в группе с «Рапидом», «Рейнджерс» и «Спартаком».

«Зенит» сыграет с «Вильярреалом» в белой форме