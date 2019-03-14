Ан. Миранчук: было бы актуально продлить серию «Краснодара» без побед до 10 игр

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 20-го тура РПЛ с «Краснодаром».



«Будет интересно посмотреть сегодня матч «Краснодара» в Лиге Европы. Всегда приятно смотреть матч, когда играет российская команда в еврокубках, где-то в глубине души буду переживать за них. Персонально ни за кого не буду болеть из «Краснодара», из «Валенсии» тоже.



Мы отталкиваемся от себя, будет интересный матч, нам позарез нужны эти три очка. Было бы актуально продлить серию «Краснодара» без побед до 10 матчей. Не могу для себя выделить какую-то одну игру, все были примерно равны. У нас благоприятная картина игры, все отлично готовы в физическом плане, но есть над чем работать.



Не перенесли игру «Краснодара»? Мы здесь не для того, чтобы говорить о «Краснодаре», спросите у них, насколько они будут готовы. Нам было тяжело играть в плотном графике, нужно найти силы на восстановление. Наша атакующая четвёрка? Ну а что, весёлая атака у нас. Но нельзя всегда атаковать, нужно помнить об обороне. На сборах очень много работали над прессингом и оборонительными действиями», — сказал Миранчук.

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