Селекционный отдел «Локомотива» пополнит итальянский специалист

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» намерен расширить сеть скаутов в Европе. Для этой цели на работу в селекционный отдел «железнодорожников» приходит итальянец Риккардо Червелатти, который будет отвечать за поиск игроков на территории Западной Европы согласно трансферным целям столичного клуба.

В 19-м туре РПЛ красно-зелёные на выезде обыграли махачкалинский «Анжи» со счётом 2:0. «Локомотив» с 32 очками в активе занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре подопечные Юрия Сёмина на своём поле встретятся с «Краснодаром». Матч запланирован на 17 марта.

Посмотреть календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».