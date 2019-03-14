Игроки «Зенита» прогулялись по Вильярреалу перед матчем Лиги Европы

Футболисты «Зенита» сегодня, 14 марта, совершили прогулку по улицам Вильярреала в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с одноимённым клубом. Об этом сообщил официальный «твиттер» петербургской команды. Игра состоится сегодня, начало встречи — в 23:00 мск.

Первый матч, который состоялся на стадионе «Газпром Арена» 7 марта, завершился победой испанской команды со счётом 3:1.



Главным судьёй встречи, которая пройдёт сегодня, назначен 39-летний Артур Диаш. Ему помогут ассистенты Руй Тавареш, Паулу Соареш, Тьягу Мартинш и Жоау Пиньейру. Резервный судья — Бруну Родригеш.



Ранее петербуржцы провели восемь матчей при судействе арбитров из Португалии, одержав четыре победы, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение.