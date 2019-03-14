Академия «Барселоны» в России дарит три гранта на обучение юным футболистам

Barca Academy и «Чемпионат» подготовили три гранта на бесплатное обучение юных футболистов в официальной школе ФК «Барселона» в России. Конкурс должен помочь молодым талантам реализовать свой потенциал, обучаясь по методике одной из самых продуктивных футбольных школ мира La Masia.



31 марта и 7 апреля на территории новой футбольной базы академии «Варшавка» (стадион «Труд», метро Тульская) пройдут открытые просмотры, по результатам которых будут распределены гранты на обучение до конца года. Ещё три футболиста получат возможность для полугодового обучения со скидкой 50%. Также футболистов будут ждать подарки от партнёров академии.



В розыгрыше могут принять участие дети от 8 до 14 лет. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении. Приём заявок и подробности — на специальной странице проекта.