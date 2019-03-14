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Зидан — игрокам «Реала»: начинаем с нуля, никому не гарантировано место в основе

Зидан — игрокам «Реала»: начинаем с нуля, никому не гарантировано место в основе
Футбол / Испания

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, вернувшийся на свой пост в начале этой недели, обратился к своим подопечным во время первой тренировки после назначения.

«Забудьте о прошлом. Мы начинаем с нуля – неважно, в каком положении каждый из вас находился к настоящему моменту. Не имеет значения, что мы сделали до этого. Никому из вас не гарантировано место в составе, и никто не лишился его. Мы должны провести ближайшие месяцы с пользой», — приводит речь Зидана AS.

Зидан заключил с «Реалом» соглашение, рассчитанное до лета 2022 года. На посту наставника «сливочных» французский специалист сменил отправленного в отставку аргентинца Сантьяго Солари, руководившего командой с ноября прошлого года.

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