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Пике укорил журналиста: вы гордитесь выходом «Барселоны» в четвертьфинал ЛЧ?

Пике укорил журналиста: вы гордитесь выходом «Барселоны» в четвертьфинал ЛЧ?
Футбол / Лига чемпионов

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (5:1) вступил в небольшую перепалку с журналистом. После того как журналист попросил оценить результаты «Барселоны» в нынешнем сезоне, Пике явно удивился вопросу.

«Барселона» лидирует в Примере, вышла в финал Кубка Испании. Чего вы ещё хотите? Вы вообще гордитесь тем, что «Барселона» стала единственной испанской командой в четвертьфинале Лиги чемпионов?» — сказал Пике.

В ответ журналист признался, что гордится этим фактом.

Напомним, ранее в 1/4 финала турнира не смогли выйти «Реал» и «Атлетико». «Реал» по сумме двух матчей уступил «Аяксу», а «Атлетико» — «Ювентусу». «Барселона» в первом матче с «Лионом» сыграла вничью (0:0), но в ответной встрече разгромила соперника.

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