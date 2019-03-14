Моуринью: когда в штрафной находится такой убийца, как Роналду, всё возможно

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Атлетико» (3:0). Португальский специалист отметил отличную игру Криштиану Роналду, который оформил в этом матче хет-трик.

«Когда рядом со штрафной или в штрафной есть такой убийца, как Криштиану Роналду, может случиться всё что угодно. Мы используем термин «трассинаторе». Это человек, который не просто является лидером, он ведёт за собой партнёров, делает игру.

Победа «Ювентуса»? Я пока остаюсь единственным, кому удалось победить в Турине в нынешнем сезоне», — сказал Моуринью в эфире программы On the Touchline на телеканале RT.

Напомним, во время группового этапа «Манчестер Юнайтед», который возглавлял Моуринью, победил «Ювентус» в Турине со счётом 2:1.