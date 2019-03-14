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«Наполи» потерпел поражение в матчес «Зальцбургом», но вышел в четвертьфинал ЛЕ

«Наполи» потерпел поражение в матчес «Зальцбургом», но вышел в четвертьфинал ЛЕ
Футбол / Лига Европы

«Наполи» потерпел поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ред Булл Зальцбург». Встреча, проходившая в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Наполи» вышел вперёд на 14-й минуте, отличился форвард Аркадиуш Милик. Ещё до перерыва в среедине первого тайма Мунас Даббур сравнял счёт, а после перерыва отличился Фредрик Гульбрандсен. Точку в матче в компенсированное время поставил Кристоф Ляйтгеб.

В первом матче 1/8 финала, проходившем в Неаполе, победу со счётом 3:0 одержали хозяева. Таким образом, «Наполи» вышел в четвертьфинал турнира.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2019, четверг. 20:55 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
3 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 – Милик – 14, 1:1 – Даббур – 25, 2:1 – Гульбрандсен – 65, 3:1 – Ляйтгеб – 90+1
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