«Наполи» потерпел поражение в матчес «Зальцбургом», но вышел в четвертьфинал ЛЕ

«Наполи» потерпел поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ред Булл Зальцбург». Встреча, проходившая в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Наполи» вышел вперёд на 14-й минуте, отличился форвард Аркадиуш Милик. Ещё до перерыва в среедине первого тайма Мунас Даббур сравнял счёт, а после перерыва отличился Фредрик Гульбрандсен. Точку в матче в компенсированное время поставил Кристоф Ляйтгеб.

В первом матче 1/8 финала, проходившем в Неаполе, победу со счётом 3:0 одержали хозяева. Таким образом, «Наполи» вышел в четвертьфинал турнира.