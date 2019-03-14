Экс-форвард «Атлетико» Гайтан перешёл в «Чикаго Файр»

Бывший форвард мадридского «Атлетико» Николас Гайтан подписал контракт с клубом MLS «Чикаго Файр». В американский клуб Гайтан перешёл из китайского «Далянь Йифан». 31-летний футболист подписал контракт с «Чикаго» до конца 2019 года, также в соглашении прописана опция продления контракта ещё на один год.

До переезда в Китай Гайтан выступал за «Боку Хуниорс», «Бенфику» и «Атлетико». Также он провёл 19 матчей за сборную Аргентины. В последний раз его вызывали в сборную в 2016 году. Тогда он сыграл за «Аргентину» на юбилейном Копа Америка.

Сезон в MLS начался в марте. «Чикаго» в двух матчах набрал всего 1 очко. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Отметим, одноклубником Гайтана в «Чикаго» будет экс-хавбек «Баварии» Бастиан Швайнштайгер.