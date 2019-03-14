Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Енисей». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-форвард «Атлетико» Гайтан перешёл в «Чикаго Файр»

Экс-форвард «Атлетико» Гайтан перешёл в «Чикаго Файр»
Футбол / Прочие турниры

Бывший форвард мадридского «Атлетико» Николас Гайтан подписал контракт с клубом MLS «Чикаго Файр». В американский клуб Гайтан перешёл из китайского «Далянь Йифан». 31-летний футболист подписал контракт с «Чикаго» до конца 2019 года, также в соглашении прописана опция продления контракта ещё на один год.

До переезда в Китай Гайтан выступал за «Боку Хуниорс», «Бенфику» и «Атлетико». Также он провёл 19 матчей за сборную Аргентины. В последний раз его вызывали в сборную в 2016 году. Тогда он сыграл за «Аргентину» на юбилейном Копа Америка.

Сезон в MLS начался в марте. «Чикаго» в двух матчах набрал всего 1 очко. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Отметим, одноклубником Гайтана в «Чикаго» будет экс-хавбек «Баварии» Бастиан Швайнштайгер.

Ибрагимович: в новом сезоне MLS буду выходить на поле и доминировать
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент