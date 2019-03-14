Тораль: когда пропустили на 85-й минуте, был уверен, что мы пройдём «Краснодар»

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром» (1:1). По итогам двух встреч в следующий раунд турнира вышел испанский клуб.

«Наш соперник сильно провёл первые 15 минут матча. С этого момента моё отношение к игре было таким, что мы имели возможности, но не помню, чтобы у «Краснодара» было преимущество в шансах отличиться. У нас такие шансы были.

Думаю, мы заслужили право пройти в следующий этап. Их вратарь сделал два впечатляющих сейва. Во втором тайме мы имели больше возможностей забить. Безусловно, наш соперник забил отличный мяч, но и нам улыбнулась удача — мы реализовали свой момент.

У «Краснодара» потрясающая атака, но мы сделали в этом матче достаточно, чтобы пройти дальше. Игра была интересна всем, но удача улыбнулась нам.

Что не понравилось сегодня, так это начало матча, когда у нас были возможности забить, но не получалось контролировать мяч. Соперник при поддержке болельщиков шёл вперёд. Но, повторюсь, не помню, чтобы хозяева создали больше моментов забить мяч.

Думаю, у «Краснодара» всё впереди, это молодой клуб. У них нет больших звёзд в составе, но они продемонстрировали хорошую командную игру. Когда мы пропустили на 85-й минуте, был уверен, что в итоге мы пройдём дальше», — передаёт слова Тораля корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.