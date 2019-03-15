Хацкевич: причина поражения «Динамо» кроется в уровне «Челси»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Челси». Встреча прошла в Киеве и завершилась со счётом 5:0 в пользу лондонского клуба.

«Причина нашего поражения кроется в уровне соперника. В перерыве мне не пришлось много говорить. У ребят должны быть характер и самолюбие. Когда мы пропускали после угловых, имели место индивидуальные ошибки. У нас ведь все расписано, и каждый знает, с кем из соперников играет», — приводит слова Хацкевича пресс-служба УЕФА.

По итогам двух матчей в четвертьфинал Лиги Европы вышел «Челси». Соперника по следующему раунду плей-офф турнира лондонская команда узнает сегодня, 15 марта, когда состоится жеребьёвка.