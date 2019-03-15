Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Енисей». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черышев: «Краснодар» — очень хорошая команда, у неё всё получится в чемпионате

Черышев: «Краснодар» — очень хорошая команда, у неё всё получится в чемпионате
Футбол / Лига Европы

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром» (1:1). По итогам двух встреч в следующий раунд плей-офф вышел испанский клуб.

«Краснодар» — очень хорошая команда, они это доказали. «Валенсии» сегодня было тяжело. Во втором тайме у нас были хорошие моменты забить голы, но мы этого не сделали. А они забили красивый мяч, но, слава богу, у нас в итоге получилось отыграться.

Думаю, главная причина успеха была в том, что мы не сдались. Да, на 85-й минуте получили гол, но продолжали идти вперёд, отыгрались и могли забить ещё.

Нам сильно понравился «Краснодар», особенно в первом тайме. Они много владели мячом, у них было преимущество. Думаю, у них обязательно всё получится в чемпионате.

Что касается матчей сборной, то с Черчесовым пока не общался. У нас впереди матч с «Хетафе», затем уже будем думать о национальной команде», — передаёт слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Трагедия. «Краснодар» прошёл путь от мечты до слёз за семь минут
Это было пронзительнее, чем «Хатико».
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент