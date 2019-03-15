Черышев: «Краснодар» — очень хорошая команда, у неё всё получится в чемпионате

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром» (1:1). По итогам двух встреч в следующий раунд плей-офф вышел испанский клуб.

«Краснодар» — очень хорошая команда, они это доказали. «Валенсии» сегодня было тяжело. Во втором тайме у нас были хорошие моменты забить голы, но мы этого не сделали. А они забили красивый мяч, но, слава богу, у нас в итоге получилось отыграться.

Думаю, главная причина успеха была в том, что мы не сдались. Да, на 85-й минуте получили гол, но продолжали идти вперёд, отыгрались и могли забить ещё.

Нам сильно понравился «Краснодар», особенно в первом тайме. Они много владели мячом, у них было преимущество. Думаю, у них обязательно всё получится в чемпионате.

Что касается матчей сборной, то с Черчесовым пока не общался. У нас впереди матч с «Хетафе», затем уже будем думать о национальной команде», — передаёт слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.