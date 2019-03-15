Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы: трансляция начнётся в 14:00

Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Начало мероприятия назначено на 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки.



Список участников 1/4 финала Лиги чемпионов выглядит следующим образом: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Порту» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды).



Список участников 1/4 финала Лиги Европы выглядит следующим образом: «Валенсия» (Испания), «Наполи» (Италия), «Челси» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия), «Бенфика» (Португалия).



Напомним, на четвертьфинальной стадии еврокубков могут сойтись клубы из одной страны. Сразу после окончания жеребьёвки пройдёт распределение пар по турнирной сетке. Таким образом, каждый из участников, узнает свой возможный путь до финала. Также будет заранее определён потенциальный хозяин финального матча, который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

