Жиго: не думаю, что у Дзюбы было желание нанести травму, обид у меня нет

Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о полученной в сентябре прошлого года серьёзной травме в борьбе с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Это футбол. Это контактный вид спорта. Поэтому никаких обид на Артёма у меня нет. Дзюба мне не звонил. Некоторым игрокам важно, чтобы перед ними извинились. Но лично я не нуждался в этом. Если сейчас мимо будет проходить Дзюба, пожму ему руку. Я не вижу в этом никаких проблем. Не думаю, что тогда он вступал в борьбу с желанием нанести мне травму.



Сразу после столкновения я почувствовал что-то вроде треска в боковой части колена. Был характерный звук. Несмотря на это, я продолжил играть и не придал этому особого значения и просто забыл о боли. Помню, на поле все вокруг спрашивали меня, всё ли хорошо, могу ли я продолжить. Я сказал, что да, я готов играть. Но на самом деле всё было не так здорово, как я изначально думал. Спустя 1-2 минуты я понял, что что-то не так. Тогда я сказал врачам: «Нет, ребята, похоже для меня сегодня игра закончена». Иногда бывает так, что боль приходит постепенно, а не сразу после контакта. В таких случаях ты просто забываешь о ней и продолжаешь игру. Но потом она всё же берёт своё», — цитирует Жиго «Бизнес online».