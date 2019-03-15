Вомбергар: хотелось бы стать лучшим бомбардиром РПЛ

Аргентинский новичок «Уфы» Андрес Вомбергар рассказал о конкуренции в атакующей линии команды и о своих задачах на сезон.

«Лучшая команда – та, в которой есть конкуренция. Она полезна в любом случае. Если у нас кто-то оказывается на скамейке запасных и может усилить игру, выйдя на замену, это замечательно. Мы играем между собой на тренировках и тем самым становимся лучше.

Я знаю, что у команды не лучший сезон, поэтому приехал помочь. У нас хорошие игроки, хороший тренерский штаб. Я перешёл сюда для того, чтобы забивать и помочь команде подняться выше. В целом мне хотелось бы стать лучшим бомбардиром чемпионата и получить вызов в сборную Словении, а также сыграть за неё в официальном матче", — цитирует форварда пресс-служба клуба.