М. Кержаков: игру с «Вильярреалом» надо забыть, нужно готовиться к «Спартаку»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом». Встреча, проходившая в Вильярреале на стадионе «Керамика», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



«Нереализованные моменты Азмуна? Сложно прогнозировать, но, возможно, это придало бы нам дополнительных сил, и игра могла повернуться в другое русло.

Как только Лунёв начал хромать, я пошёл в разминочную зону, тогда уже понял, что выйду. Лунёв показал, что не очень хорошо себя чувствует.

Думаю, что эту игру надо забыть, она прошла, нужно готовиться к «Спартаку». Буду готов сыграть. Как и для всех, это будет принципиальная игра. Настраиваемся на победу во всех играх», — сказал Кержаков в интервью клубному телевидению.