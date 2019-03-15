Иско: надеюсь, что Зидан снова приведёт «Реал» к победам

Полузащитник «Реала» Иско прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридского клуба.

«Все знают, что он сделал для этого клуба как игрок и как тренер. Это хорошая новость для всех, потому что он любит „Реал“, надеюсь, что он снова приведёт нас к победам. Сейчас надо изменить наш менталитет, нужно объединиться», — цитирует Иско Marca.

46-летний Зидан ранее тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством испанский клуб три раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному разу выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны. Кроме того «Реал» во главе с Зиданом по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.



В бытность футболистом Зидан играл за «Реал» с 2001 по 2006 год. В составе мадридцев он выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании (дважды), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.