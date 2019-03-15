Джеррард в 2013 году отговорил Суареса перейти в «Арсенал»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что летом 2013 года он мог перейти в «Арсенал», однако от ухода из команды его отговорил партнёр по «Ливерпулю» Стивен Джеррард.



«Мы попали в Лигу Европы, но сезон был для нас неудачным. Я собирался уйти в „Арсенал“ и был уверен, что это будет правильным шагом, но Джеррард сказал: „Обещаю, если ты останешься и проведёшь тут один сезон, то в следующем году сможешь уйти в “Баварию», «Барселону» или «Реал». Тебе не будет лучше в «Арсенале». После этого разговора я сказал своему агенту, что решил остаться. Тогда его слова убедили меня. Я услышал эти слова от человека, который хотел мне добра. Это были слова от настоящего капитана, они сильно повлияли на меня и помогли", — цитирует форварда Otro.

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