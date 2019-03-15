«ПСЖ» оштрафовал Мбаппе и Рабьо за опоздание на предматчевое собрание

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и его партнёр по команде полузащитник Адриен Рабьо были наказаны за нарушение дисциплины.



Как сообщает L’Equipe, оба футболиста оштрафованы на € 180 тыс. за опоздание на командное собрание перед матчем 11-го тура французской Лиги 1 с «Марселем», который состоялся 28 октября прошлого года и завершился победой парижан со счётом 2:0. Деньги, выплаченные игроками, будут переведены в благотворительный фонд PSG Foundation.



Ранее стало известно, что Рабьо был отстранён от работы с командой в связи с походом в ночной клуб после поражения «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3) и действиями его матери, которая до недавнего времени являлась его агентом.



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