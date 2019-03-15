Гурцкая: Каррера ещё не решил, но если его зовут на трибуну В — может пойти туда

Тимур Гурцкая, официальный представитель бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в России, сообщил, что итальянский специалист пока не решил, посетит ли он матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом».



«Массимо ещё ничего не решил, его этот ажиотаж вокруг своей персоны пугает, время подумать у него ещё есть. Вариантов несколько – два футбольных матча и хоккей «Динамо» – ЦСКА. Сегодня у него автограф-сессия, если всё пройдёт хорошо и без провокаций, то вероятность его похода на футбол будет большой. Куда именно – не знаю, может, на трибуну Б, а может на центр к Федуну или с друзьями. В официальных мероприятиях «Спартака» он участвовать не будет.

Каррера трепетно относится к болельщикам, если они реально его позвали не трибуну Б, то он может на это откликнуться быстрее, чем на другие предложения. Для него это серьёзный вопрос, он очень уважает болельщиков, но точного решения ещё нет», – сказал Гурцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 17 марта, начало — в 19:00 мск.