Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал победителем голосования за лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.



Португальский форвард отметился хет-триком в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Бьянконери одержали победу со счётом 3:0, совершив камбэк после поражения в первой встрече (0:2).



Напомним, на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов также претендовали форвард «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «Ливерпуля» Садио Мане и полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане.



Напомним, на этой неделе в Лиге чемпионов состоялись следующие матчи: Ювентус» — «Атлетико» (3:0), «Манчестер Сити» — «Шальке» (7:0), «Барселона» — «Лион» (5:1), «Бавария» — «Ливерпуль» (1:3).

Роналду: love, hate или appreciate? Все в восторге от Криштиану.