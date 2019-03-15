Гурцкая: зачем Карреру охранять от своих фанатов?

Тимур Гурцкая, официальный представитель бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в России, прокомментировал информацию, что к итальянскому специалисту приставят охрану на ближайшем матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Уверен, что никакой охраны вокруг него не будет. Зачем его охранять от своих фанатов?» – сказал Гурцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встреча «Спартак» — «Зенит» состоится 17 марта на «Открытие Арене» и начнётся в 19:00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Владимир Москалёв (Воронеж). Ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Анохин (Москва).



После 19 туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, «Спартак» идёт на четвёртой позиции.