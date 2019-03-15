Каррера: не довелось ответить на приглашение фанатов, было бы здорово увидеться

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о планах на 17 марта – день матча красно-белых с «Зенитом» в 20-м туре чемпионата России, на который его пригласили руководство и болельщики клуба.



«Я ещё не решил, где проведу вечер воскресенья. У меня была договорённость с друзьями встретиться и пойти на ужин. Я приехал в Москву по личным делам, в моих планах изначально не было похода на матч. Что касается приглашения фанатов, мне, увы, не довелось им ответить. Конечно, было бы здорово встретиться с ними.



Кто фаворит противостояния? Встречаются две сильные команды. Думаю, если «Спартак» победит, то гонка за титул откроется вновь. В данный момент я не слежу за чемпионатом России, только просматриваю результаты. Как и в каждом сезоне, присутствуют четыре-пять сильных команд, которые претендуют на титул. Думаю, будет интересная борьба», — сказал Каррера в видео, опубликованном в «инстаграме» Марии Командной.

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