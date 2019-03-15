«Лилль» — «Монако»: онлайн-трансляция матча начнётся 15 марта в 22:45

Сегодня, 15 марта, на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске состоится матч 29-го тура французской Лиги 1 «Лилль» — «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Главный арбитр матча — Хаким Бен Эль-Хадж. Его ассистентами назначены Александр Вияла и Хишам Закрани. Резервный судья — Вилли Делажо.
В первом круге нынешнего сезона чемпионата Франции «Лилль» и «Монако» встретились в Фонвьее на стадионе «Луи II» 18 августа 2018 года. Команды разделили очки, завершив игру со счётом 0:0.
«Лилль», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» (27) — 17-е.
Посмотреть статистику игроков французского первенства можно на «Чемпионате».
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С такими болельщиками не нужен никакой Fan ID. Все и так ходят на матчи, как в театр.