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«Лилль» — «Монако»: онлайн-трансляция матча начнётся 15 марта в 22:45

«Лилль» — «Монако»: онлайн-трансляция матча начнётся 15 марта в 22:45
Футбол / Франция

Сегодня, 15 марта, на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске состоится матч 29-го тура французской Лиги 1 «Лилль» — «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Главный арбитр матча — Хаким Бен Эль-Хадж. Его ассистентами назначены Александр Вияла и Хишам Закрани. Резервный судья — Вилли Делажо.

В первом круге нынешнего сезона чемпионата Франции «Лилль» и «Монако» встретились в Фонвьее на стадионе «Луи II» 18 августа 2018 года. Команды разделили очки, завершив игру со счётом 0:0.

«Лилль», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» (27) — 17-е.

Посмотреть статистику игроков французского первенства можно на «Чемпионате».

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