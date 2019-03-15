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«Лилль» — «Монако»: Головин выйдет на поле с первых минут

«Лилль» — «Монако»: Головин выйдет на поле с первых минут
Футбол / Франция

Тренерские штабы «Лилля» и «Монако» определились с составами на матч 29-го тура французской Лиги 1. С первых минут встречу начнёт российский полузащитник монегасков Александр Головин.

«Лилль»: Меньян, Фонте, Габриэль, Челик, Коне, Мендес, Шека, Иконе, Пепе, Бамба, Леау.

Запасные: Коффи, Рейнилду, Сумаоро, Сумаре, Маия, Араужо, Фонте.

«Монако»: Субашич, Глик, Жемерсон, Сидибе, Балло-Туре, Аолу, Головин, Силва, Лопеш, Мораис, Мартинш.

Запасные: Бенальо, Налдо, Хенрихс, Шадли, Ванкёр, Силла, Фостер.

Матч «Лилль» — «Монако» состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске и начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Лилль», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» (27) — 17-е.

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