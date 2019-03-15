«Лилль» — «Монако»: Головин выйдет на поле с первых минут

Тренерские штабы «Лилля» и «Монако» определились с составами на матч 29-го тура французской Лиги 1. С первых минут встречу начнёт российский полузащитник монегасков Александр Головин.
«Лилль»: Меньян, Фонте, Габриэль, Челик, Коне, Мендес, Шека, Иконе, Пепе, Бамба, Леау.
Запасные: Коффи, Рейнилду, Сумаоро, Сумаре, Маия, Араужо, Фонте.
«Монако»: Субашич, Глик, Жемерсон, Сидибе, Балло-Туре, Аолу, Головин, Силва, Лопеш, Мораис, Мартинш.
Запасные: Бенальо, Налдо, Хенрихс, Шадли, Ванкёр, Силла, Фостер.
Матч «Лилль» — «Монако» состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске и начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Лилль», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» (27) — 17-е.