«Боруссия» М и «Фрайбург» сыграли вничью в стартовом матче тура Бундеслиги

«Боруссия» Мёнхенгладбах и «Фрайбург» сыграли вничью в матче 26-го тура Бундеслиги. Встреча, проходившая на стадионе «Боруссия Парк», завершилась со счётом 1:1.

Гостей на 10-й минуте вперёд вывел Винченцо Гриффо. Хозяева отыгрались ещё до свистка на перерыв: на 11-й минуте отличился Алассан Плеа, забивший после результативного паса Торгана Азара. Больше в оставшиеся 80 минут игры счёт не изменился.

«Боруссия» набрала 47 очков. После 26 сыгранных туров футболисты из Мёнхенгладбаха располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Теперь они отстают на 10 очков от «Баварии» и дортмундской «Боруссии», которые делят первую строчку. «Фрайбург» набрал 31 очко и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги.