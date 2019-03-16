Шавло: Аленичеву и «Енисею» надо выправлять ситуацию, а не плести интриги

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал появление на странице болельщиков «Енисея» в соцсети «ВКонтакте» обращения к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой уволить Дмитрия Аленичева.

«Если у тренера есть доверие со стороны властей и руководства, то за него должны стоять. Надо вместе выходить из тяжёлой ситуации, а не плести интриги, которые только затянут это положение.

Аленичева трудно запугать, он прошел всё и знает, как из этой ситуации выбраться. Его дело тренировать. Он исполняет контракт. Если бы действительно было решение расстаться, то Аленичева давно бы уволили. Значит, губернатор за Дмитрия и даёт ему возможность работать», — приводит слова Шавло «Спорт день за днём».