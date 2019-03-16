Жардим: «Монако» всё ещё в непростом положении

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу над «Лиллем» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Франции.

«Такая победа, как в матче против второй команды чемпионата, имеет большое значение. Мы забили в концовке, но их вратарь к тому времени уже сделал два отличных сейва. Самое главное — три очка и настрой нашей команды. Это важная победа, но «Монако» всё ещё в непростом положении», — цитирует Жардима L’Equipe.

Хочу поздравить своих игроков с тем, что им удалось набрать очки в семи матчах подряд. Возможно, ничья была более логична, потому что «Лилль» доминировал в первом тайме. Ничья уже была бы хорошим результатом, но мы полны желания побеждать.

Беспроигрышная серия «Монако» в чемпионате Франции достигла семи матчей. Ранее команда Леонарду Жардима одержала три победы и три раза сыграла вничью. Монегаски занимают 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 30 очков.