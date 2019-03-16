«Урал» — ЦСКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 16 марта, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» – ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Урал» – ЦСКА на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов и Рашид Абусуев. Резервный рефери – Николай Волошин.



ЦСКА после 19 туров занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, имея в активе 33 очка. «Урал» (23) — на 12-м месте.

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