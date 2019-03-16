Дрогба: возможно, стану тренером, почему бы и нет

Бывший нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба, завершивший карьеру футболиста в ноябре 2018 года, рассказал о планах на будущее.



«Ищу работу. Сейчас уделяю время отдыху и прочим заботам. У меня есть фонд в Кот-д'Ивуаре. Также стараюсь путешествовать, посещать другие страны и знакомиться с новыми людьми. Мне интересно перенимать опыт у людей из разных областей бизнеса. Думаю, это может помочь в реализации будущих проектов.



Тренерская деятельность? Почему бы и нет, даже если сейчас эта роль меня не особо прельщает. У меня есть время, чтобы решить и определить, чем хочу заниматься. Это должно быть не только то, что мне нравится, но и то, что мне удаётся», — приводит слова Дрогба LF Press.

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