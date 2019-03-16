«Арсенал» — «Енисей»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 16 марта, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» – «Енисей». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» – «Енисей» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Тихон Калугин и Илья Елеференко. Резервный рефери – Иван Сиденков.



«Арсенал» после 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, имея в активе 24 очка. «Енисей» (11) — на 16-м месте.

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