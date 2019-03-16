Гвардиола: Санчо не был готов к борьбе за место в составе «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что полузащитник Джейдон Санчо не был готов конкурировать за место в составе «горожан». Напомним, Санчо выступал за молодёжную команду «Манчестер Сити» с 2015 по 2017 год, после чего перешёл в дортмундскую «Боруссию», где продолжает выступать.



«Санчо не был готов к борьбе за место в составе „Манчестер Сити“. Он не хотел принимать этот вызов. Вместо этого Джейдон решил перейти в дортмундскую „Боруссию“. Думаю, это прекрасно. Всё идёт хорошо, и я рад его успехам в немецком клубе.



Санчо демонстрирует отличный футбол. Он невероятно хорош в этом сезоне. Что бы произошло с ним в нынешнем сезоне, если бы он остался в Англии? Не знаю. Всё зависит от того, что игрок делает на поле», — приводит слова Гвардиолы The Sun.

Гвардиола: Де Брёйне вернётся на поле после международного перерыва