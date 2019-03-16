Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Леганес» — «Жирона». 16 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Алавес» победил «Уэску» в матче Примеры, забив два гола в концовке

«Алавес» победил «Уэску» в матче Примеры, забив два гола в концовке
Футбол / Испания

В 28-м туре испанской Примеры «Уэска» принимала «Алавес». Матч прошёл на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершился со счётом 1:3 в пользу гостей.

В начале встречи командам удалось отличиться быстрыми голами – на 11-й минуте пенальти реализовал нападающий гостей Хонатан Кальери, а уже спустя три минуты равенство восстановил форвард хозяев Луис Авила, также отметившийся с одиннадцатиметровой отметки. В концовке матча «Алавес» всё же сумел вырвать победу. Сначала на 80-й минуте нападающий Йон Гвидетти вывел гостей вперёд, а затем на 86-й минуте окончательный результат установил Карьери, отметившийся дублем.

«Алавес» набрал 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. «Уэска» (22) — на последнем, 20-м месте.

Испания - Примера. 28-й тур
16 марта 2019, суббота. 15:00 МСК
Уэска
Уэска
1 : 3
Алавес
Витория
0:1 – Кальери – 11 (пен), 1:1 – Авила – 14 (пен), 1:2 – Гвидетти – 80, 1:3 – Кальери – 86
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент