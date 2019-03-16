«Алавес» победил «Уэску» в матче Примеры, забив два гола в концовке

В 28-м туре испанской Примеры «Уэска» принимала «Алавес». Матч прошёл на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершился со счётом 1:3 в пользу гостей.



В начале встречи командам удалось отличиться быстрыми голами – на 11-й минуте пенальти реализовал нападающий гостей Хонатан Кальери, а уже спустя три минуты равенство восстановил форвард хозяев Луис Авила, также отметившийся с одиннадцатиметровой отметки. В концовке матча «Алавес» всё же сумел вырвать победу. Сначала на 80-й минуте нападающий Йон Гвидетти вывел гостей вперёд, а затем на 86-й минуте окончательный результат установил Карьери, отметившийся дублем.



«Алавес» набрал 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. «Уэска» (22) — на последнем, 20-м месте.