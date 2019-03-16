Вейналдум: «Ливерпулю» с «Фулхэмом» будет сложнее, чем с «Баварией»

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум поделился ожиданиями от матча 31-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом», который состоится завтра, 17 марта. По мнению Вейналдума, «Ливерпуль» ждёт более сложное испытание, чем ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:1).

«С «Фулхэмом» будет даже сложнее, чем с «Баварией». Соперник находится в тяжёлой ситуации, они ведут борьбу за выживание. С такими оппонентами всегда сложно играть. «Фулхэм» постарается доставить нам проблемы», — приводит слова Вейналдума RTE.

«Ливерпуль» с 73 набранными очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на один балл. «Фулхэм» располагается на 19-м, предпоследнем месте в турнирной таблице. Лондонцы набрали 17 очков, от спасительного 17-го места их отделяют 13 баллов.