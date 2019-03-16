Ерёменко забил впервые после двухлетней дисквалификации за приём кокаина

Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко впервые отличился после возвращения на поле после двухлетней дисквалификации за приём кокаина. Хавбек на 83-й минуте открыл счёт в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ростов». На 89-й минуте Ерёменко установил окончательный счёт в матче.

Ерёменко не забивал в официальных матчах с 27 августа 2016 года. Тогда финский полузащитник принёс ЦСКА гостевую победу над «Томью» (1:0).

«Ростов» прервал серию без побед в чемпионате России, которая состояла из семи матчей. Ранее команда Валерия Карпина пять раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Для «Рубина» этот проигрыш стал вторым кряду. «Ростов», набрав 29 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Рубин» (28) — седьмое.