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Дубль Ерёменко принёс «Ростову» победу в матче с «Рубином» в Премьер-Лиге

Дубль Ерёменко принёс «Ростову» победу в матче с «Рубином» в Премьер-Лиге
Футбол / РПЛ

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал «Ростов». Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Ростова-на-Дону.

Автором первого мяча стал полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко, отправивший мяч в ворота «Рубина» на 83-й минуте после передачи нападающего Эльдора Шомуродова. В конце игры Ерёменко оформил дубль, голевой пас отдал хавбек Ивелин Попов.

«Ростов» прервал серию без побед в чемпионате России, которая состояла из семи матчей. Ранее команда Валерия Карпина пять раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Для «Рубина» этот проигрыш стал вторым кряду.

«Ростов», набрав 29 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Рубин» (28) — седьмое.

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
16 марта 2019, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 – Ерёменко – 83, 0:2 – Ерёменко – 89
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