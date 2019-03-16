Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Леганес» — «Жирона». 16 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сампдория» обыграла «Сассуоло» в матче чемпионата Италии

«Сампдория» обыграла «Сассуоло» в матче чемпионата Италии
Футбол / Италия

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Сампдорию». Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей» и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Сампдории» отличились нападающие Грегоре Дефрель, Фабио Квальярелла и Маноло Габбьядини, а также полузащитники Кароль Линетти и Деннис Прает. Авторами голов «Сассуоло» стали хавбеки Жереми Бога и Жозеф Альфред Дункан, а также форвард Хоума Бабакар.

«Сампдория» одержала третью победу в последних четырёх играх в чемпионате Италии. Серия «Сассуоло» без побед достигла семи матчей.

«Сампдория», набрав 42 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» (32) — 12-е.

В 29-м туре «Сампдория» 30 марта на домашнем стадионе встретится с «Миланом», а «Сассуоло» на следующий день в гостях сыграет с «Болоньей».

Италия - Серия А. 28-й тур
16 марта 2019, суббота. 17:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
3 : 5
Сампдория
Генуя
0:1 – Дефрель – 15, 0:2 – Квальярелла – 36, 1:2 – Бога – 38, 1:3 – Линетти – 39, 1:4 – Прает – 46, 2:4 – Дункан – 63, 2:5 – Габбьядини – 72, 3:5 – Бабакар – 90+2
Вы в курсе, что Аллегри хотят уволить? В «Ювентусе» им недовольны
В итальянских СМИ пишут, что он уйдёт независимо от результата в Лиге чемпионов.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент