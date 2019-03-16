«Сампдория» обыграла «Сассуоло» в матче чемпионата Италии

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Сампдорию». Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей» и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Сампдории» отличились нападающие Грегоре Дефрель, Фабио Квальярелла и Маноло Габбьядини, а также полузащитники Кароль Линетти и Деннис Прает. Авторами голов «Сассуоло» стали хавбеки Жереми Бога и Жозеф Альфред Дункан, а также форвард Хоума Бабакар.

«Сампдория» одержала третью победу в последних четырёх играх в чемпионате Италии. Серия «Сассуоло» без побед достигла семи матчей.

«Сампдория», набрав 42 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» (32) — 12-е.

В 29-м туре «Сампдория» 30 марта на домашнем стадионе встретится с «Миланом», а «Сассуоло» на следующий день в гостях сыграет с «Болоньей».