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«Арсенал» увеличил серию без поражений в РПЛ до трёх матчей, обыграв «Енисей»

«Арсенал» увеличил серию без поражений в РПЛ до трёх матчей, обыграв «Енисей»
Футбол / РПЛ

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал красноярский «Енисей». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Резиуан Мирзов, отличившийся на 29-й минуте после передачи хавбека Сергея Ткачёва. В конце игры преимущество тульского клуба увеличил полузащитник Игорь Горбатенко.

Беспроигрышная серия «Арсенала» в чемпионате России достигла трёх матчей. Ранее команда Игоря Черевченко одержала одну победу и один раз сыграла вничью. «Енисей» не выигрывает уже в течение пяти встреч. В предыдущих четырёх турах подопечные Дмитрия Аленичева потерпели два поражения и дважды сыграли вничью.

«Арсенал», набрав 27 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Енисей» (11) — 16-е.

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
16 марта 2019, суббота. 19:00 МСК
Арсенал
Тула
2 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 – Мирзов – 29, 2:0 – Горбатенко – 87
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