«Арсенал» увеличил серию без поражений в РПЛ до трёх матчей, обыграв «Енисей»

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал красноярский «Енисей». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Резиуан Мирзов, отличившийся на 29-й минуте после передачи хавбека Сергея Ткачёва. В конце игры преимущество тульского клуба увеличил полузащитник Игорь Горбатенко.

Беспроигрышная серия «Арсенала» в чемпионате России достигла трёх матчей. Ранее команда Игоря Черевченко одержала одну победу и один раз сыграла вничью. «Енисей» не выигрывает уже в течение пяти встреч. В предыдущих четырёх турах подопечные Дмитрия Аленичева потерпели два поражения и дважды сыграли вничью.

«Арсенал», набрав 27 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Енисей» (11) — 16-е.