Аджоев — о матче с «Енисеем»: «Арсеналу» удалось порадовать болельщиков

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы со счётом 2:0 в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с красноярским «Енисеем».

«Сейчас, безусловно, преобладают позитивные эмоции. Добились положительного результата. Впервые после зимней паузы мы играли на своём стадионе в Туле. Очень хотелось порадовать болельщиков, и это удалось сделать. Спасибо всем, кто поддерживал нас! Понимали, что нужно обязательно брать три очка. В этом состояла главная задача сегодня. Здорово, что благодаря двум блестящим голам одержали закономерную и убедительную победу», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Арсенал», набрав 27 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице российского первенства.