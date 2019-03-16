Голы Уильямса и Кодро в обзоре матча «Атлети» — «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» потерпел поражение в матче 28-го тура испанской Примеры с «Атлетиком». Встреча, проходившая в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча баски забили во втором тайме. На 72-й минуте защитники «Атлетико» неудачно сыграли на своей половине поля, пытаясь выйти из обороны в атаку. В результате хозяева перехватили мяч, Иньиго Кордоба сделал передачу на пустые ворота, а мяч в цель отправил Иньяки Уильямс. Во время последней десятиминутки гости пропустили вновь. Кенан Кодро вышел на ударную позицию, а мяч, срикошетив от одного из футболистов «Атлетико», влетел в ворота.

Атлетик» одержал первую победу в последних трёх матчах в чемпионате Испании. К тому же команда из Бильбао прервала победную серию мадридского клуба, которая состояла из четырёх встреч. «Атлетико», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры, «Атлетик» (37) — девятое.